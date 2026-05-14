ПСЖ планирует подписать двух россиян и форварда, который стоит 150 млн евро

ПСЖ продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определился с футболистами, которые могут перебраться в чемпионат Франции после завершения сезона.

Парижский клуб нацелился на двух российских футболистов – полузащитников Матвея Кисляка и Алексея Батракова, в переходе которого заинтересован лично спортивный директор Луиш Кампуш.

Главной трансферной целью ПСЖ стал форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, за которого французский клуб готов отдать около 150 миллионов евро.

«Матрасники» сообщили, что рассмотрят переход одного из своих ключевых игроков, если взамен получат 100 миллионов и одного из футболистов ПСЖ (Брэдли Баркола или Лукас Эрнандес).

Форвард сборной Аргентины провел 49 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Контракт Альвареса истекает в июне 2030 года.