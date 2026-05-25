ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»

Вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк дал оценку сезону, а также заявил, что стремится проявить себя на первом сборе национальной команды при новом наставнике.

– Сезон считаю положительным как для команды, так и для себя. Мы завоевали первые медали в истории клуба, и это результат большой работы футболистов, тренерского штаба и всех, кто находился рядом на этом пути. Но для себя я всегда ставлю максимальные цели – больше голов, более высокие места и новые победы. Этот цикл в сборной тоже считаю хорошим.

Для меня большая честь быть частью национальной команды, и в каждой игре я стараюсь отдавать максимум. Сейчас же на этих сборах я буду полностью сфокусирован на работе с новым тренерским штабом и хочу с первых дней быть в общей группе. Для этого уже многое работаю индивидуально и продолжаю готовиться.

В такое время для страны каждый должен делать максимум там, где может оказаться полезным. Мы должны ценить возможность выходить на поле, тренироваться и заниматься своим делом. Большое спасибо ВСУ за эту возможность и за все, что они делают для Украины.

Также хочу поблагодарить партнеров по команде, тренерскому штабу, работников клуба и всех людей, которые были рядом в течение этого сезона. В футболе результат всегда есть следствие совместной работы, – сказал Гуцуляк.

28-летний вингер станет свободным агентом через месяц. В минувшем сезоне он забил девять мячей и оформил семь ассистов в 31 матче.