Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 20:12 |
301
0

ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»

Алексей Гуцуляк хочет добиваться максимальных результатов

25 мая 2026, 20:12 |
301
0
ГУЦУЛЯК: «Большое спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом»
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк дал оценку сезону, а также заявил, что стремится проявить себя на первом сборе национальной команды при новом наставнике.

– Сезон считаю положительным как для команды, так и для себя. Мы завоевали первые медали в истории клуба, и это результат большой работы футболистов, тренерского штаба и всех, кто находился рядом на этом пути. Но для себя я всегда ставлю максимальные цели – больше голов, более высокие места и новые победы. Этот цикл в сборной тоже считаю хорошим.

Для меня большая честь быть частью национальной команды, и в каждой игре я стараюсь отдавать максимум. Сейчас же на этих сборах я буду полностью сфокусирован на работе с новым тренерским штабом и хочу с первых дней быть в общей группе. Для этого уже многое работаю индивидуально и продолжаю готовиться.

В такое время для страны каждый должен делать максимум там, где может оказаться полезным. Мы должны ценить возможность выходить на поле, тренироваться и заниматься своим делом. Большое спасибо ВСУ за эту возможность и за все, что они делают для Украины.

Также хочу поблагодарить партнеров по команде, тренерскому штабу, работников клуба и всех людей, которые были рядом в течение этого сезона. В футболе результат всегда есть следствие совместной работы, – сказал Гуцуляк.

28-летний вингер станет свободным агентом через месяц. В минувшем сезоне он забил девять мячей и оформил семь ассистов в 31 матче.

По теме:
Сразу три игрока Руха могут перебраться в ЛНЗ
«Я счастлив». Президент Полесья оценил выступление команды в УПЛ
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Алексей Гуцуляк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 22
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25 мая 2026, 18:19 9
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026

Элина встретится с Кейтлин Кеведо, которая в первом круге выбила Леолию Жанжан

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25.05.2026, 03:14
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 00:03
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
«Это будет небольшой шок». В Полесье анонсировали громкие трансферы на лето
Футбол | 25.05.2026, 20:19
«Это будет небольшой шок». В Полесье анонсировали громкие трансферы на лето
«Это будет небольшой шок». В Полесье анонсировали громкие трансферы на лето
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 5
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 10
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 4
Бокс
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем