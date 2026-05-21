Мальдере сообщили отличную новость. Сборная Украины получила усиление

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк в ближайшее время вернется в строй после травмы и сможет помочь сборной Украины в июньских товарищеских матчах.

Как сообщил 28-летний вингер, он восстановится уже через неделю и присоединится к национальной команде перед матчами против Польши и Дании.

Ранее наставник «Полесья» Руслан Ротань предполагал, что лечение может затянуться примерно на пять недель, однако игрок восстановится раньше.

В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 31 матч за житомирский клуб, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.