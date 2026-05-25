Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я счастлив». Президент Полесья оценил выступление команды в УПЛ
25 мая 2026, 20:25
Буткевич был уверен, что его команда войдет в число призеров

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал результаты команды в Украинской Премьер-лиге. По итогам сезона житомиряне заняли третье место в чемпионате.

«Я очень доволен командой. Этот успех – результат работы всей команды. В том числе врачи, массажисты и СМИ. Мы все прошли долгий путь к этой победе. Я считаю, что это победа, потому что мы так решили, что третье место мы обязательно должны привезти в Житомир. Мы это сделали. Я очень доволен и, пожалуй, счастлив», – признался бизнесмен.

«Бронза» в УПЛ позволит «Полесью» дебютировать в Лиге конференций.

Геннадий Буткевич Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
Комментарии 1
Нужно поднимать планку!
