«Я счастлив». Президент Полесья оценил выступление команды в УПЛ

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал результаты команды в Украинской Премьер-лиге. По итогам сезона житомиряне заняли третье место в чемпионате.

«Я очень доволен командой. Этот успех – результат работы всей команды. В том числе врачи, массажисты и СМИ. Мы все прошли долгий путь к этой победе. Я считаю, что это победа, потому что мы так решили, что третье место мы обязательно должны привезти в Житомир. Мы это сделали. Я очень доволен и, пожалуй, счастлив», – признался бизнесмен.