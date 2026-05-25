  Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы приложим максимум усилий в переходных матчах»
Первая лига
Прикарпатье
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Агробизнес
Украина. Первая лига
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы приложим максимум усилий в переходных матчах»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итог матча с «Прикарпатьем»

В поединке 29-го тура Первой лиги «Агробизнес» сыграл вничью 1:1 с «Прикарпатьем», пропустив в компенсированное время. Тем не менее, этот результат позволил команде гарантировать себе четвертое место и участие в стыковых матчах за выход в УПЛ. Впечатлениями о поединке с «Прикарпатьем» поделился наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Что сегодня происходило на поле? Довольны ли результатом, закономерный ли результат?

– Чтобы не гневить Бога – однозначно мы довольны. Мы настраивались на победу, и где-то нам немного не хватило каких-нибудь две-три минуты, но мы взяли очко, которое нам гарантирует плей-офф. Мы понимали, что Прикарпатье также не решило свой вопрос, и что будет бескомпромиссная борьба на футбольном поле. Будет очень много единоборств. Мы настраивались, потому и перестроились на другую схему. Мы еще в этом сезоне не играли по такой схеме. И где-то она нам принесла тот результат, к которому мы долго шли.

Мы очень довольны. Я поблагодарил футболистов, потому что ту задачу, которую мы ставили сами перед собой – попасть в плей-офф, мы выполнили. Несмотря на те вбросы в соцсетях, что Агробизнес там отдает, там отдает, что Агробизнесу не нужно выходить в плей-офф. Мы доказали. Я очень благодарен ребятам, что они это сделали. И будем теперь через Чернигов готовиться к плей-офф.

– Уже один тур до завершения. Каким показался в целом этот сезон в Первой лиге? Если брать и для вашей команды, и вообще уровень чемпионата?

– Я думаю, чемпионат очень интересный. Потому что до сих пор не было известно, кто будет в четверке. И самое интересное – в нижней части турнирной таблицы. Разумеется, там две команды, Подолье и Металлург, напрямую вылетают. А за стыковые матчи команд 7-8 сражаются, поэтому будет очень интересно наблюдать за нижней частью таблицы.

– Впереди у вас заключительный поединок в этом чемпионате. Ну и дальше два стыковых матча. Какие задачи стоят перед командой, перед вами лично, тренерским штабом? Ну и вообще перед всей структурой ФК Агробизнес?

– Мы однозначно приложим максимум усилий в переходных матчах, а там уже посмотрим на конечный результат.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Буряк (Прикарпатье).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
