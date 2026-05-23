  4. Прикарпатье – Агробизнес – 1:1. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
23 мая 2026, 20:34 | Обновлено 23 мая 2026, 20:35
«Агробизнес» продолжает борьбу за выход в УПЛ

В субботу, 23 мая, в Ивано-Франковске состоялся поединок 29-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» пронимало «Агробизнес» и спаслось от поражения на последних минутах.

«Агробизнес» шел на четвертом месте. Для того чтобы гарантировать себе место в стыковых матчах за выход в УПЛ, команде Александра Чижевского необходимо было набрать хотя бы одно очко.

Гости вышли вперед в конце первого тайма. На 39-й минуте Роман Кузьмин ударом в касание замкнул передачу от лицевой линии.

Все шло к тому, что «Агробизнес» сможет добыть три очка. Но в компенсированное ко второму тайму время Руслан Буряк спас «Прикарпатье» от поражения.

Первая лига. 29-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 23 мая

«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Буряк, 90+2 – Кузьмин, 39

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Буряк (Прикарпатье).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
Сергей Турчак
Сергей Турчак
