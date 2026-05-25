Пономарев рассказал, интересно ли ему было, как сыграет главный конкурент

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 30-го тура УПЛ с «Оболонью», в котором его подопечные победили 1:0 и финишировали вторыми.

«Поскольку судьба серебряных наград зависела прежде всего от нас, то с помощниками договорились сосредоточиться исключительно на своем поединке и не обращать внимания на то, как разворачиваются события в параллельном матче с участием нашего преследователя – «Полесья».

Следует отдать должное «Оболони», которая упорно сопротивлялась, ведь ей также очень нужны были очки, чтобы избежать переходных поединков за сохранение «прописки» в УПЛ. Считаю, что мы могли значительно раньше снять с повестки дня вопрос о победителе, однако снова подводила реализация.

К счастью, на 81-й минуте Артур Микитишин забил исторический гол, который позволил нам взойти на вторую ступень пьедестала почета. Что интересно, под занавес противостояния мы были ближе к тому, чтобы отличиться во второй раз, чем хозяева, чтобы спастись. В частности, Евгений Пастух не использовал выход один на один с вратарем киевлян. Но вскоре раздался финальный свисток и этот промах отошел на второй план».

Ранее стало известно, в каком городе ЛНЗ проведет свой первый еврокубковый матч.