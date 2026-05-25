Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев рассказал, интересно ли ему было, как сыграет главный конкурент
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 15:33 | Обновлено 25 мая 2026, 16:11
457
0

Пономарев рассказал, интересно ли ему было, как сыграет главный конкурент

Наставник ЛНЗ – об исторической победе над «Оболонью»

25 мая 2026, 15:33 | Обновлено 25 мая 2026, 16:11
457
0
Пономарев рассказал, интересно ли ему было, как сыграет главный конкурент
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 30-го тура УПЛ с «Оболонью», в котором его подопечные победили 1:0 и финишировали вторыми.

«Поскольку судьба серебряных наград зависела прежде всего от нас, то с помощниками договорились сосредоточиться исключительно на своем поединке и не обращать внимания на то, как разворачиваются события в параллельном матче с участием нашего преследователя – «Полесья».

Следует отдать должное «Оболони», которая упорно сопротивлялась, ведь ей также очень нужны были очки, чтобы избежать переходных поединков за сохранение «прописки» в УПЛ. Считаю, что мы могли значительно раньше снять с повестки дня вопрос о победителе, однако снова подводила реализация.

К счастью, на 81-й минуте Артур Микитишин забил исторический гол, который позволил нам взойти на вторую ступень пьедестала почета. Что интересно, под занавес противостояния мы были ближе к тому, чтобы отличиться во второй раз, чем хозяева, чтобы спастись. В частности, Евгений Пастух не использовал выход один на один с вратарем киевлян. Но вскоре раздался финальный свисток и этот промах отошел на второй план».

Ранее стало известно, в каком городе ЛНЗ проведет свой первый еврокубковый матч.

По теме:
Клуб УПЛ обратился к спонсорам: «Дайте денег на достойную команду»
ФОТО. Красавица-журналистка из украинского футбола покорила сеть
Стали известны первые игроки, с которыми попрощается Пробой
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы инсайд Виталий Пономарев Оболонь - ЛНЗ Полесье Житомир Полесье - Рух Артур Микитишин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 18
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 39
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком

Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана

Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Футбол | 25.05.2026, 08:00
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 06:44
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
Футбол | 25.05.2026, 15:12
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
«Посмотрим». Трубин не исключил свой трансфер в европейский топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 17
Бокс
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
24.05.2026, 02:09 242
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем