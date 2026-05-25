Стало известно, в каком городе ЛНЗ проведет свой первый еврокубковый матч

Как стало известно Sport.ua по возвращении из отпуска футболисты ЛНЗ, сенсационно ставшие серебряными призерами УПЛ, не будут тренироваться дома, а сразу отправятся 21 июня на зарубежный этап подготовки в Словению, где запланировано проведение 7-8 спаррингов. Соперники еще уточняются.

По имеющейся информации, именно из Словении подопечные Виталия Пономарева отправятся на домашний поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций, который состоится 23 июля. «Фиолетовые» будут принимать соперников в польском городе Плоцк. Ответный матч состоится 30 июля.