Стало известно, в каком городе ЛНЗ проведет свой первый еврокубковый матч
На матчи Лиги конференций ЛНЗ отправится из Словении
Как стало известно Sport.ua по возвращении из отпуска футболисты ЛНЗ, сенсационно ставшие серебряными призерами УПЛ, не будут тренироваться дома, а сразу отправятся 21 июня на зарубежный этап подготовки в Словению, где запланировано проведение 7-8 спаррингов. Соперники еще уточняются.
По имеющейся информации, именно из Словении подопечные Виталия Пономарева отправятся на домашний поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций, который состоится 23 июля. «Фиолетовые» будут принимать соперников в польском городе Плоцк. Ответный матч состоится 30 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
