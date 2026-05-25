Челси и другие команды с самыми дорогими составами, не попавшие в ЛЧ

Челси, по версии известного статистического портала Transfermarkt, стал командой с самым дорогим составом игроков (1.16 млрд евро), не попавшим в Лигу чемпионов сезона 2026/27.

Лондонцы заняли лишь 10 место в АПЛ в сезоне 2025/26.

В общей сложности, в топ-15 рейтинга команд с самыми дорогими составами, которые пропустят будущий розыгрыш ЛЧ, попали сразу 9 клубов из АПЛ, 3 – из Серии А, 2 – из Бундеслиги и 1 – из Лиги 1.

Команды с самыми дорогими составами, по данным Transfermarkt, не попавшие в Лигу чемпионов сезона 2026/27

1.16 млрд евро – Челси (10-е место в АПЛ)

803 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (17-е место в АПЛ)

708 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (12-е место в АПЛ)

568 млн евро – Ноттингем Форест (16-е место в АПЛ)

544 млн евро – Ювентус (6-е место в Серии А)

541 млн евро – Кристал Пэлас (15-е место в АПЛ)

570 млн евро – Борнмут (6-е место в АПЛ)

494 млн евро – Брайтон (8-е место в АПЛ)

484 млн евро – Милан (5-е место в Серии А)

470 млн евро – Брентфорд (9-е место в АПЛ)

450 млн евро – Эвертон (13-е место в АПЛ)

450 млн евро – Байер (6-е место в Бундеслиге)

403 млн евро – Аталанта (7-е место в Серии А)

392 млн евро – Монако (7-е место в Лиге 1)

389 млн евро – Айнтрахт (8-е место в Бундеслиге)