Челси и другие команды с самыми дорогими составами, не попавшие в ЛЧ
Transfermarkt опубликовал топ-15 команд с самыми дорогими составами, которые пропустят ЛЧ 2026/27
Челси, по версии известного статистического портала Transfermarkt, стал командой с самым дорогим составом игроков (1.16 млрд евро), не попавшим в Лигу чемпионов сезона 2026/27.
Лондонцы заняли лишь 10 место в АПЛ в сезоне 2025/26.
В общей сложности, в топ-15 рейтинга команд с самыми дорогими составами, которые пропустят будущий розыгрыш ЛЧ, попали сразу 9 клубов из АПЛ, 3 – из Серии А, 2 – из Бундеслиги и 1 – из Лиги 1.
Команды с самыми дорогими составами, по данным Transfermarkt, не попавшие в Лигу чемпионов сезона 2026/27
- 1.16 млрд евро – Челси (10-е место в АПЛ)
- 803 млн евро – Тоттенхэм Хотспур (17-е место в АПЛ)
- 708 млн евро – Ньюкасл Юнайтед (12-е место в АПЛ)
- 568 млн евро – Ноттингем Форест (16-е место в АПЛ)
- 544 млн евро – Ювентус (6-е место в Серии А)
- 541 млн евро – Кристал Пэлас (15-е место в АПЛ)
- 570 млн евро – Борнмут (6-е место в АПЛ)
- 494 млн евро – Брайтон (8-е место в АПЛ)
- 484 млн евро – Милан (5-е место в Серии А)
- 470 млн евро – Брентфорд (9-е место в АПЛ)
- 450 млн евро – Эвертон (13-е место в АПЛ)
- 450 млн евро – Байер (6-е место в Бундеслиге)
- 403 млн евро – Аталанта (7-е место в Серии А)
- 392 млн евро – Монако (7-е место в Лиге 1)
- 389 млн евро – Айнтрахт (8-е место в Бундеслиге)
Quando non andare in Champions pesa 💰 pic.twitter.com/CHvdd37JeY— Transfermarkt.it (@TMit_news) May 25, 2026
