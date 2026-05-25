Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Жду классных новичков. Тоттенхэму нужна топ-команда»

Наставник Тоттенхэма Роберто Де Дзерби после непростого сезона, в котором команда до последнего боролась за выживание, просит у клуба большое усиление состава.

«В следующем сезоне Тоттенхэму нужно построить топ, топ-команду. Я не знаю, сколько новичков точно нам необходимо, но это должны быть классные футболисты. И нам нужно порадовать наших болельщиков, которые настрадались в текущем чемпионате».

«И они, и мы заслужили лучшего после такого сезона», – сказал Де Дзерби.

Команда завершила чемпионат на 17-й позиции в двух очках от зоны вылета.