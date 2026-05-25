  4. Экс-четвертая ракетка не сумела защитить четвертьфинал РГ и покинет топ-100
25 мая 2026, 13:48 | Обновлено 25 мая 2026, 14:55
Чжэн Циньвень проиграла Майе Хвалиньской в первом раунде мейджора, получив баранку

Бывшая четвертая ракетка мира и победительница Олимпийских игр 2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 56) покинула Открытый чемпионат Франции 2026.

В первом раунде китаянка в двух сетах проиграла Майе Хвалиньской (WTA 114) из Польши, получив одну баранку.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Майя Хвалинськая (Польша) – Чжэн Циньвень (Китай) – 6:4, 6:0

Во второй партии Чжэн брала медицинский тайм-аут из-за проблем с правой ногой.

Это было первое личная встреча Майи и Чжэн. Хвалиньская во втором круге поборется с победительницей поединка Татьяна Мария – Элизе Мертенс.

Чжэн не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал мейджора в Париже и потеряет 430 очков. Чемпионка Олимпиады (к слову, на кортах французской столицы) покинет топ-100 по итогам РГ – в LIVE-рейтинге она располагается на 117-й позиции.

Хвалиньская впервые в карьере выступает в основной сетке Ролан Гаррос. Майя одержала самую высокорейтинговую победу в карьере и лишь вторую на Grand Slam (первую с Уимблдона-2024).

