Василий КОБИН: «Нам повезло»

В поединке 29-го тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 2:1 на выезде обыграл ФК «Чернигов». Итоги матча подвел наставник «Ингульца» Василий Кобин.

– Чернигову нужны зачетные баллы. И нам требовались зачетные баллы. Температура, жарко, искусственное поле и довольно ровная боевая игра была. Нам повезло. Мы забили два гола до перерыва и, конечно, от этого уже строили свою игру на второй тайм. Был очень эмоциональный второй тайм.

– Насколько трудно было контролировать ход событий?

– Очень много пошло вертикальной игры, и в какой-то степени мы хорошо справлялись. Мы выигрывали много единоборств, проводили свои атаки, могли забить и третий гол, могли и пропустить, но игра держала зрителя до последних минут.

– Воздушные тревоги и жара не помешали сегодня на стадионе устроить аншлаг. Как оцените культуру боления в Чернигове?

– Мне нравится. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пытаются создавать хорошую атмосферу в столь непростое время. Конечно, людям не легко, но игроки чувствовали и, по-моему, порадовали и голевыми моментами, и самим футболом.