22 мая 2026, 20:12 | Обновлено 22 мая 2026, 20:19
Чернигов – Ингулец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 23 мая в 15:00 по Киеву

ФК Чернигов

В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 15:00.

Как для новичка Первой лиги «Чернигов» демонстрирует действительно неплохие результаты. За 26 туров чемпионата «тиграм» удалось набрать 30 очков, пока позволяют им находиться на 13-й позиции турнирной таблицы, то есть в зоне переходных игр на вылет. Однако расстояние от безопасной зоны небольшое – 1 очко, а у «Чернигова» есть еще матч в запасе.

Однако главные достижения черниговцы получили в Кубке Украины – там коллектив выбил «Атлет», «Кривбасс» (криворожцы получили техническое поражение), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925». Однако в финале «тигры» проиграли «Динамо» со счетом 1:3.

После первой половины сезона коллектив стал разочаровывать в весенних матчах. Однако это нормально, учитывая значительные кадровые изменения, которые произошли зимой. Тем не менее, после 28 туров Первой лиги на балансе команды есть 43 балла, позволяющих ей находиться на 5-й строчке общего зачета. Расстояние от необходимого топ-4 составляет 6 очков за 2 игры до завершения соревнований, однако возможен вариант, что клуб получит право играть в переходных играх за повышение, если «Агробизнес» откажется от своей путевки.

В национальном кубке «Ингулец» обыграл «Карбон», «Подолье» и «Викторию», однако проиграл тому же «Динамо» на стадии 1/4 финала.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой трижды. 2 раза побеждал «Ингулец», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 6 матчах «Чернигов» победил только 1 раз.
  • За 11 официальных поединков в 2026 году «Ингулец» имеет только 1 победу.
  • «Ингулец» забил 38 голов в текущем сезоне Первой лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа Чернигова с коэффициентом 1.98 по линии БК betking.

