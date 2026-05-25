  4. Бруну Фернандеш повторил второй результат АПЛ по созданным моментам
25 мая 2026, 13:12 | Обновлено 25 мая 2026, 13:13
Бруну Фернандеш повторил второй результат АПЛ по созданным моментам

Португалец совсем чуть-чуть не дотянул до рекорда Месута Озила

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш повторил второй лучший результат АПЛ по количеству созданных голевых моментов в одном сезоне.

Сезон 2025/26 португалец закончил со 136 подобными действиями, столько же совершил в сезоне 2019/20 Кевин Де Брюйне.

Лишь одному игроку в истории АПЛ удалось создать большее количество голевых моментов в одном сезоне – Месуту Озилу в кампании 2015/16 (146).

Игроки с самым большим количеством созданных голевых моментов в одном сезоне АПЛ

  • 146 – Месут Озил (2015/16)
  • 136 – Кевин Де Брюйне (2019/20)
  • 136 – Бруно Фернандеш (2025/26)
  • 134 – Фрэнк Лэмпард (2008/09)
Фернандеш зараз головна зірка МЮ
