Бруну Фернандеш повторил второй результат АПЛ по созданным моментам
Португалец совсем чуть-чуть не дотянул до рекорда Месута Озила
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш повторил второй лучший результат АПЛ по количеству созданных голевых моментов в одном сезоне.
Сезон 2025/26 португалец закончил со 136 подобными действиями, столько же совершил в сезоне 2019/20 Кевин Де Брюйне.
Лишь одному игроку в истории АПЛ удалось создать большее количество голевых моментов в одном сезоне – Месуту Озилу в кампании 2015/16 (146).
Игроки с самым большим количеством созданных голевых моментов в одном сезоне АПЛ
- 146 – Месут Озил (2015/16)
- 136 – Кевин Де Брюйне (2019/20)
- 136 – Бруно Фернандеш (2025/26)
- 134 – Фрэнк Лэмпард (2008/09)
Most chances created in a single Premier League season on record:— Squawka (@Squawka) May 25, 2026
◎ 146 - Mesut Özil (15/16)
◎ 136 - Kevin De Bruyne (19/20)
◉ 136 - Bruno Fernandes (25/26)
◎ 134 - Frank Lampard (08/09)
Bruno ties KDB in second. 🤝 https://t.co/JUsQ0PIuyR pic.twitter.com/XhoAPWK2VB
