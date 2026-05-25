  В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны
25 мая 2026, 11:57 | Обновлено 25 мая 2026, 12:41
В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны

Португальский клуб может возглавить Хави

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский специалист Хави может возглавить «Бенфику». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний коуч является одним из кандидатов лиссабонского клуба на замену Жозе Моуриньо, который летом уйдет в «Реал». Также «Бенфика» рассматривает кандидатуры Тиаго Мотты, Андони Ираолы и Марко Силвы.

Последним местом работы Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Уже почти два года он не возглавляет ни одну команду.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» выставит на трансфер украинца.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Комментарии 0
