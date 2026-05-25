В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны
Португальский клуб может возглавить Хави
Испанский специалист Хави может возглавить «Бенфику». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 43-летний коуч является одним из кандидатов лиссабонского клуба на замену Жозе Моуриньо, который летом уйдет в «Реал». Также «Бенфика» рассматривает кандидатуры Тиаго Мотты, Андони Ираолы и Марко Силвы.
Последним местом работы Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Уже почти два года он не возглавляет ни одну команду.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» выставит на трансфер украинца.
