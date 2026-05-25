Англия
Арне СЛОТ: «Мы сделали минимум, необходимый для выхода в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал результат матча 38-го тура против «Брентфорда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результат матча 38-го тура Премьер-лиги, в котором его команда не сумела одолеть «Брентфорд» (1:1).

«Мы не получили того, чего заслуживали, это типичная ситуация для нынешнего сезона. Мы заслуживали победы, хотя на 100-й минуте могли даже проиграть.

Мы уже много раз видели такое: у нас были шансы забить победный гол, а на 10-й минуте дополнительного времени у них появился серьезный шанс – удар головой. Мяч не залетел в ворота, хотя в предыдущих матчах он много раз залетал.

Думаю, это была очередная игра, похожая на все остальные – сопернику потребовалось 40 минут, прежде чем они впервые добрались до нашей штрафной площади.

Возможно, я немного преувеличиваю, но мы полностью доминировали в первом тайме, однако после вбрасывания «Брентфорд» получил свой первый шанс. И да, стандартные положения – это еще одна тема, которую мы много обсуждали в этом сезоне.

Мы приехали сюда, чтобы сделать минимум, необходимый для выхода в Лигу чемпионов. Если посмотрите на турнирную таблицу, некоторые большие клубы не могут попасть в Лигу чемпионов или в еврокубки.

За последние несколько сезонов в этом чемпионате некоторые великие клубы не могли попасть в еврокубки, поэтому мы никогда не должны воспринимать это как должное, но совершенно очевидно, что мы хотели большего.

Я действительно горжусь игроками, тем, чего они добились в этом сезоне, потому что это был очень, очень, очень сложный период для нас, со всем тем, что нам пришлось пережить, со всеми травмами, я могу перечислить все, через что нам пришлось пройти», – сказал Слот.

