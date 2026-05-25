Ливерпуль – Брентфорд – 1:1. Прощание Салаха и Робертсона. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги
24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.
«Ливерпуль» провёл последний матч кампании дома на «Энфилде» против «Брентфорда».
Команды обменялись голами во втором тайме и сыграли вничью – 1:1.
Пропустил поединок украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который получил травму.
Этот матч стал последним для легендарного нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и защитника Энди Робертсона.
Ничья на «Энфилде» не позволила «Брентфорду» попасть в еврокубковую зону – девятое место. «Ливерпуль» завершил сезон на пятой позиции (60 очков).
Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая
Голы: Джонс, 58 – Шаде, 64
Видео голов и обзор матча:
События матча
