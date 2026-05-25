  Ливерпуль – Брентфорд – 1:1. Прощание Салаха и Робертсона. Видео голов
24.05.2026 18:00 – FT 1 : 1
25 мая 2026, 09:23 | Обновлено 25 мая 2026, 09:28
Ливерпуль – Брентфорд – 1:1. Прощание Салаха и Робертсона. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Ливерпуль» провёл последний матч кампании дома на «Энфилде» против «Брентфорда».

Команды обменялись голами во втором тайме и сыграли вничью – 1:1.

Пропустил поединок украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который получил травму.

Этот матч стал последним для легендарного нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и защитника Энди Робертсона.

Ничья на «Энфилде» не позволила «Брентфорду» попасть в еврокубковую зону – девятое место. «Ливерпуль» завершил сезон на пятой позиции (60 очков).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 1:1

Голы: Джонс, 58 – Шаде, 64

Видео голов и обзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
Андрей Витренко
