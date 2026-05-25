24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Ливерпуль» провёл последний матч кампании дома на «Энфилде» против «Брентфорда».

Команды обменялись голами во втором тайме и сыграли вничью – 1:1.

Пропустил поединок украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк, который получил травму.

Этот матч стал последним для легендарного нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и защитника Энди Робертсона.

Ничья на «Энфилде» не позволила «Брентфорду» попасть в еврокубковую зону – девятое место. «Ливерпуль» завершил сезон на пятой позиции (60 очков).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Ливерпуль» – «Брентфорд» – 1:1

Голы: Джонс, 58 – Шаде, 64

