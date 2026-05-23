  Ливерпуль – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
23 мая 2026, 23:16 | Обновлено 23 мая 2026, 23:22
В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Текущий сезон складывается для команды Арне Слота далеко не лучшим образом. Прошлогодний чемпион за 37 туров Премьер-лиги набрал только 59 очков, благодаря которым находится на 5 месте общего зачета. Борьба за Лигу чемпионов продолжается – мерсисайдцам нужно по крайней мере не проиграть «Брентфорду», чтобы обеспечить себе участие в самом престижном еврокубке на следующий сезон. В Кубке Англии коллектив дошел до четвертьфинала, где проиграл «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» в 1/8 финала, однако в четвертьфинале клуб уступил «ПСЖ» с общим счетом 4:0.

Лондонский коллектив, которому многие предсказывали вылет в начале сезона, смог продемонстрировать действительно очень неплохие результаты. После 37 матчей чемпионата Англии на балансе «Брентфорда» есть 52 балла, благодаря которым он находится на 9-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны Лиги Европы на данный момент еще доступно – всего 2 очка.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», однако в 1/8 финала в серии пенальти уступили «Вест Гему».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». На балансе красных 4 победы, а еще 1 победы одержал «Брентфорд».

Интересные факты

  • В последних 6-х играх «Ливерпуль» победил только дважды.
  • «Ливерпуль» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд.
  • В 10 предыдущих играх «Брентфорд» одержал только 1 победу.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

