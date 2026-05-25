Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми»
Англия
25 мая 2026, 11:11 |
317
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми»

Главный тренер «Манчестер Сити» провел последний матч во главе английской команды

25 мая 2026, 11:11 |
317
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел последний матч во главе «горожан» – в противостоянии с «Астон Виллой» его подопечные потерпели поражение со счетом 1:2.

После финального свистка испанский специалист ответил на вопросы журналистов, поделился эмоциями от своего ухода и рассказал о том, что ждет клуб в будущем:

«Те, кто руководят клубом – они упрямы и точно знают, чего хотят. Они прекрасно знают, что соперники здесь и в Европе очень сильны. Поэтоу я уверен в будущем «Манчестер Сити»

Мы не воспринимаем ни один выигранный нами трофей как должное. Все, что я хотел бы сказать фанатам, это наслаждайтесь каждым шагом и всем, что вы делаете.

Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми, наслаждайтесь процессом. Я знаю, что игроки здесь это сделают. Я знаю.

Когда клуб скажет мне, кто возглавит «Манчестер Сити», я позвоню ему. И скажу то же самое, что говорил всегда: будь собой. Клуб окажет вам безоговорочную поддержку, и это самая важная вещь.

Будьте собой и в трудные моменты это станет вашей защитой. Будьте свободны в своих идеях. Мы строили команду и всегда моим девизом было: выиграй этот матч.

Кубок Англии, чемпионат, Кубок лиги? Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше. Я уверен, зная здешних людей, что всё будет хорошо. Абсолютно», – подытожил Пеп.

По теме:
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0. Спаслись от вылета. Видео голов и обзор
Бруну Фернандеш совершил 11 ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
Арне СЛОТ: «Мы сделали минимум, необходимый для выхода в Лигу чемпионов»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла Манчестер Сити - Астон Вилла Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Футбол | 24 мая 2026, 16:39 45
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона

Андрей пока не вешает бутсы на гвоздь

Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Бокс | 24 мая 2026, 09:56 3
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом

Питер считает, что Рико просто не хватило опыта

Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 25.05.2026, 07:17
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании
Футбол | 25.05.2026, 09:46
Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании
Украинец потянул пенальти в последнем матче чемпионата Испании
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25.05.2026, 06:12
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 3
Бокс
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 40
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 19
Бокс
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
23.05.2026, 09:40 4
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 15
Бокс
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем