Пеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел последний матч во главе «горожан» – в противостоянии с «Астон Виллой» его подопечные потерпели поражение со счетом 1:2.

После финального свистка испанский специалист ответил на вопросы журналистов, поделился эмоциями от своего ухода и рассказал о том, что ждет клуб в будущем:

«Те, кто руководят клубом – они упрямы и точно знают, чего хотят. Они прекрасно знают, что соперники здесь и в Европе очень сильны. Поэтоу я уверен в будущем «Манчестер Сити»

Мы не воспринимаем ни один выигранный нами трофей как должное. Все, что я хотел бы сказать фанатам, это наслаждайтесь каждым шагом и всем, что вы делаете.

Не ждите победы в Лиге чемпионов, чтобы быть счастливыми, наслаждайтесь процессом. Я знаю, что игроки здесь это сделают. Я знаю.

Когда клуб скажет мне, кто возглавит «Манчестер Сити», я позвоню ему. И скажу то же самое, что говорил всегда: будь собой. Клуб окажет вам безоговорочную поддержку, и это самая важная вещь.

Будьте собой и в трудные моменты это станет вашей защитой. Будьте свободны в своих идеях. Мы строили команду и всегда моим девизом было: выиграй этот матч.

Кубок Англии, чемпионат, Кубок лиги? Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше. Я уверен, зная здешних людей, что всё будет хорошо. Абсолютно», – подытожил Пеп.