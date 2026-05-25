Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку
Украина. Первая лига
25 мая 2026, 11:51 | Обновлено 25 мая 2026, 12:43
1576
0

Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку

Украинский вингер Евгений Рязанцев покинет одесскую команду на правах свободного агента

25 мая 2026, 11:51 | Обновлено 25 мая 2026, 12:43
1576
0
Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку
ФК Черноморец Одесса. Евгений Рязанцев

Вингер одесского «Черноморца» Евгений Рязанцев покинет клуб после завершения сезона, так как не нужен главному тренеру Роману Григорчуку.

С марта 24-летний футболист выступал на правах аренды в составе «Подолья», где провел восемь матчей и не сумел отличиться результативными действиями.

Контракт украинца с «моряками» истекает 30 июня, после чего игрок получит статус свободного агента и сможет сконцентрироваться на поиске нового клуба.

Рязанцев начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за харьковский «Металлист», ужгородский «Минай» и испанскую «Понферрадину».

В июле 2025 года присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента. В футболке «моряков» сыграл десять матчей, в которых забил один гол.

По теме:
Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины
ФОТО. Будет трансфер? Яремчук вернулся в Украину
Александр АНТОНЕНКО: «Это наша главная проблема»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Евгений Рязанцев Роман Григорчук свободный агент Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 11
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны
Футбол | 25 мая 2026, 11:57 0
В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны
В Бенфике нашли замену Моуриньо. Это легенда Барселоны

Португальский клуб может возглавить Хави

Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Футбол | 24.05.2026, 16:39
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 06:44
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 53
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 39
Бокс
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем