Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку

Вингер одесского «Черноморца» Евгений Рязанцев покинет клуб после завершения сезона, так как не нужен главному тренеру Роману Григорчуку.

С марта 24-летний футболист выступал на правах аренды в составе «Подолья», где провел восемь матчей и не сумел отличиться результативными действиями.

Контракт украинца с «моряками» истекает 30 июня, после чего игрок получит статус свободного агента и сможет сконцентрироваться на поиске нового клуба.

Рязанцев начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за харьковский «Металлист», ужгородский «Минай» и испанскую «Понферрадину».

В июле 2025 года присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента. В футболке «моряков» сыграл десять матчей, в которых забил один гол.