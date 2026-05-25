Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку
Украинский вингер Евгений Рязанцев покинет одесскую команду на правах свободного агента
Вингер одесского «Черноморца» Евгений Рязанцев покинет клуб после завершения сезона, так как не нужен главному тренеру Роману Григорчуку.
С марта 24-летний футболист выступал на правах аренды в составе «Подолья», где провел восемь матчей и не сумел отличиться результативными действиями.
Контракт украинца с «моряками» истекает 30 июня, после чего игрок получит статус свободного агента и сможет сконцентрироваться на поиске нового клуба.
Рязанцев начинал свою карьеру в структуре киевского «Динамо», где защищал цвета команд U-17 и U-19. Выступал за харьковский «Металлист», ужгородский «Минай» и испанскую «Понферрадину».
В июле 2025 года присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента. В футболке «моряков» сыграл десять матчей, в которых забил один гол.
