ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец неожиданно попрощался с воспитанником Динамо

Одесский Черноморец официально объявил об уходе украинского полузащитника Евгения Рязанцева. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

«Желаем Евгению стабильной игровой практики, уверенности в поле и прогрессе. Ждем сильнее», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Рязанцев продлит сезон 2025/26 в аренде в составе Подолья (Хмельницкий).Арендное соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.