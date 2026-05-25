24 мая «Бернли» и «Вулверхэмптон» встретились в заключительном 38-м туре Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

Поединок на «Терф Мур» завершился без победителя: «волки» забили быстрый мяч, а «бордовые» отыгрались после перерыва – 1:1.

Обе команды по итогам сезона вылетели из АПЛ и начнут следующую кампанию в Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Бернли» финишировал 19-м (22 очка), а «Вулверхэмптон» – 20-м (20 очков).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Бернли» – «Вулверхэмптон» – 1:1

Голы: Флемминг, 47 – Армстронг, 5 (пен.)

