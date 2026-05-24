24 мая 2026, 09:10 |
Бернли – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

После довольно удачного предыдущего сезона в Чемпионшипе «бордовым» не удалось закрепиться в Премьер-лиге. За 37 поединков национального чемпионата «Бернли» смог набрать всего 21 балл, из-за чего и находится на предпоследнем, 19-м месте турнирной таблицы. Шансы на спасение коллектив потерял еще несколько туров назад, ведь расстояние от безопасной позиции составляет 17 зачетных пунктов.

В национальном кубке команда также не удивила, одолев только «Миллволл» со счетом 5:1. Однако на стадии 1/16 финала клуб неожиданно проиграл перволиговому «Мансфилду».

«Волки» в этом сезоне стали «бордовым» друзьями по несчастью. После 37 туров Английской Премьер-лиги на счету «Вулверхэмптона» есть только 19 очков, поэтому клуб и находится на последнем, 20 месте общего зачета. Как и Бернли, коллектив потерял шансы на спасение еще за несколько игр до завершения сезона, ведь расстояние от безопасной зоны составляет 19 баллов.

В Кубке Англии «волки» выбили второлигу «Шрусбери» и «Гримсби», но в 1/8 финала проиграли «Ливерпулю» со счетом 3:1.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы сыграли между собой в 5 играх – за это время между ними царит полное равновесие. У каждого клуба есть по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 13 матчей подряд.
  • В свою очередь «Вулвз» не побеждают уже 8 игр подряд.
  • «Бернли» и «Вулверхэмптон» пропустили 74 и 67 голов в текущем сезоне Премьер-лиги соответственно – самые плохие показатели среди всех клубов.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.

