24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Вест Хэм» в надежде на спасение сыграл дома на «Лондон Стэдиум» против «Лидса».

Команда на глазах у своих болельщиков разгромила соперника со счетом 3:0.

Однако такой результат не принес позитива: конкурент «Тоттенхэм» тоже одержал победу.

«Молотобойцы» по итогам сезона финишировали 18-ми и вылетели из АПЛ (39 очков). «Лидс» завершил кампанию на 14-м месте (47 баллов).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Вест Хэм» – «Лидс» – 3:0

Голы: Кастельянос, 67, Боуэн, 79, Уилсон, 90+4

