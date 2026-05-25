  4. Вест Хэм – Лидс – 3:0. Молотобойцы вылетели из АПЛ. Видео голов
25 мая 2026, 09:58 | Обновлено 25 мая 2026, 10:00
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги

24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.

«Вест Хэм» в надежде на спасение сыграл дома на «Лондон Стэдиум» против «Лидса».

Команда на глазах у своих болельщиков разгромила соперника со счетом 3:0.

Однако такой результат не принес позитива: конкурент «Тоттенхэм» тоже одержал победу.

«Молотобойцы» по итогам сезона финишировали 18-ми и вылетели из АПЛ (39 очков). «Лидс» завершил кампанию на 14-м месте (47 баллов).

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Вест Хэм» – «Лидс» – 3:0

Голы: Кастельянос, 67, Боуэн, 79, Уилсон, 90+4

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Крисенсио Саммервилл.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм), асcист Матеуш Фернандеш.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
Андрей Витренко
