Вест Хэм – Лидс – 3:0. Молотобойцы вылетели из АПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги
24 мая состоялся заключительный 38-й тур Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.
«Вест Хэм» в надежде на спасение сыграл дома на «Лондон Стэдиум» против «Лидса».
Команда на глазах у своих болельщиков разгромила соперника со счетом 3:0.
Однако такой результат не принес позитива: конкурент «Тоттенхэм» тоже одержал победу.
«Молотобойцы» по итогам сезона финишировали 18-ми и вылетели из АПЛ (39 очков). «Лидс» завершил кампанию на 14-м месте (47 баллов).
Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая
«Вест Хэм» – «Лидс» – 3:0
Голы: Кастельянос, 67, Боуэн, 79, Уилсон, 90+4
