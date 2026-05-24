  4. Вест Хэм – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм
24.05.2026 18:00
Лидс
24 мая 2026, 09:31
Вест Хэм – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Вест Хэм

Текущий сезон складывается для лондонцев далеко не лучшим образом. За 37 туров Премьер-лиги «Вест Хэм» смог набрать только 36 зачетных пунктов, из-за чего и находится на опасном 18 месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны еще доступно – 2 балла, однако для сохранения прописки «молотобойцам» нужна собственная победа и поражение «Тоттенгема» против «Эвертона».

В Кубке Англии коллектив обыграл «КПР», «Бертон» и «Брентфорд», но на стадии 1/4 финала проиграл тому же «Лидсу» в серии пенальти.

Лидс

Прошлогодние победители Чемпионшипа в текущем сезоне Премьер-лиги продемонстрировали вполне неплохие результаты и не стали командой-лифтом. После 37 игр на их счету есть 47 баллов, позволяющих занимать 14 место общего зачета. Однако особой турнирной мотивации у «павлины» нет – ни вылететь, ни квалифицироваться в еврокубки команда уже не сможет.

В Кубке Англии «Лидс» одолел «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», но в полуфинале уступил «Челси» с минимальным счетом 1:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Лидс». На балансе команды 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • «Вест Хэм» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей.
  • Беспроигрышная серия «Лидса» в Премьер-лиге длится уже 9 матчей подряд.
  • В 3/4 последних матчах «Лидса» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

