ФИФА удовлетворила просьбу Ирана перед стартом чемпионата мира 2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж объявил о смене места пребывания национальной команды на чемпионате мира 2026.

Азиатская сборная получила положительный ответ от ФИФА относительно переноса тренировочного лагеря из США в мексиканский город Тихуана.

Причиной такого решения стали трудности с получением американских виз для футболистов.

«Все базовые лагеря сборных-участниц чемпионата мира должны быть утверждены ФИФА. К счастью, благодаря нашим поданным запросам, встречам с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира в Стамбуле, а также вебинару в Тегеране с участием генерального секретаря ФИФА, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена», – сказал Тадж.

После большого количества слухов сборная Ирана сообщила о своем участии в чемпионате мира 2026, однако при определенных условиях.

Иран сыграет в группе G против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа сборная Ирана проведёт в Лос-Анджелесе, третий – в Сиэтле.