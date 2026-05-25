ФИФА удовлетворила просьбу Ирана перед стартом чемпионата мира 2026
Азиатская сборная перенесет тренировочный лагерь из США в Мексику
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж объявил о смене места пребывания национальной команды на чемпионате мира 2026.
Азиатская сборная получила положительный ответ от ФИФА относительно переноса тренировочного лагеря из США в мексиканский город Тихуана.
Причиной такого решения стали трудности с получением американских виз для футболистов.
«Все базовые лагеря сборных-участниц чемпионата мира должны быть утверждены ФИФА. К счастью, благодаря нашим поданным запросам, встречам с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира в Стамбуле, а также вебинару в Тегеране с участием генерального секретаря ФИФА, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена», – сказал Тадж.
После большого количества слухов сборная Ирана сообщила о своем участии в чемпионате мира 2026, однако при определенных условиях.
Иран сыграет в группе G против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа сборная Ирана проведёт в Лос-Анджелесе, третий – в Сиэтле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
