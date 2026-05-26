  4. Шахтер вернет футболиста, который играл в Бундеслиге. Шанс от Арды Турана
26 мая 2026, 10:57
Шахтер вернет футболиста, который играл в Бундеслиге. Шанс от Арды Турана

Гиорги Гочолеишвили присоединится к донецкой команде после аренды в составе «Гамбурга»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

Фланговый защитник сборной Грузии Гиорги Гочолеишвили вернется в чемпионат Украины и присоединится к донецкому «Шахтеру» после завершения нынешнего сезона.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер «горняков» Арда Туран заинтересован в сотрудничестве с 25-летним футболистом, который играл в чемпионате Германии.

Гочолеишвили получит шанс проявить себя во время тренировочных сборах, где команда будет готовиться к старту в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В сезоне 2025/26 грузинский игрок выступал на правах аренды за «Гамбург», где провел 31 матч и отметился одной результативной передачей. Немецкий клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

В активе защитника – 20 игр в футболке сборной Грузии. Трансферная стоимость футболиста составляет 2.5 миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Комментарии 3
но если бы не отменили Кубок Ярмарок и Кубок Интертото, до Динамо провалившись в Лиге Конференции (ведь когда-то можно и квалу не подюжить мелкого соревнования) могло дошагать высоко, как Ювентус на пороге тысячилетий в 4х/5х по значимости турнире/ах УЕФА или внерейтинговом европейском клубном турнире
вчера бегло пробежался по одной статье, так у Шахтёра - европейский клубный рекорд 
там говорилось, что КОК 2 года подряд никто не выигрывал, и теперь уже не выиграет после упразднения, но ряд команд-клубов сыграли по 2 финала подряд
после того как победителю Лиги Европы будут давать прямую путёвку в ЛЧ, то рекорд Реал Мадрида, Севильи ... по защите титула никому не покорится ...
А) Галатасараи начинали еврокубок в КЕЧ/ЛЧ - закончили с титулом Лиги Европы или Кубка УЕФА (прочие тимы шли по турецкому следу) зачёркнуто
Б) впервые команда дошла до полуфинала "младшего" турнира (по сравнению с ЛЕ)
короче. первопроходцы - мы /бэк-ту-бэка/
Караваєву у поміч
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
В Британии поставили точку в карьере Усика
