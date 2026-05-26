Шахтер вернет футболиста, который играл в Бундеслиге. Шанс от Арды Турана

Фланговый защитник сборной Грузии Гиорги Гочолеишвили вернется в чемпионат Украины и присоединится к донецкому «Шахтеру» после завершения нынешнего сезона.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, главный тренер «горняков» Арда Туран заинтересован в сотрудничестве с 25-летним футболистом, который играл в чемпионате Германии.

Гочолеишвили получит шанс проявить себя во время тренировочных сборах, где команда будет готовиться к старту в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В сезоне 2025/26 грузинский игрок выступал на правах аренды за «Гамбург», где провел 31 матч и отметился одной результативной передачей. Немецкий клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

В активе защитника – 20 игр в футболке сборной Грузии. Трансферная стоимость футболиста составляет 2.5 миллиона евро.