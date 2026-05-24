Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сандерленд – Челси – 2:1. Черные коты вышли в еврокубки. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Сандерленд
24.05.2026 18:00 – FT 2 : 1
Челси
24 мая 2026, 23:55 | Обновлено 24 мая 2026, 23:56
Сандерленд – Челси – 2:1. Черные коты вышли в еврокубки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Челси».

Поединок прошел в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1, заняли седьмое место таблицы и вышли в Лигу Европы. «Челси» с 52 очками остался без еврокубков.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Сандерленд – Челси – 2:1

Голы: Хюм, 25, Гюсто, 50 (автогол) – Палмер, 56

Удаление: Фофана, 62

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60
3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59
4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57
5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51
6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31
12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31
13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28
14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Полная таблица

События матча

62’
Уэсли Фофана (Челси) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси), асcист Педру Нету.
50’
ГОЛ ! Автогол забил Мало Гюсто (Челси).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Трэй Хьюм (Сандерленд), асcист Люк О'Нин.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Сандерленд Коул Палмер Мало Гюсто автогол Уэсли Фофана удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка Sport.ua
