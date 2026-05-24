Сандерленд – Челси – 2:1. Черные коты вышли в еврокубки. Видеообзор матча

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Челси».

Поединок прошел в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1, заняли седьмое место таблицы и вышли в Лигу Европы. «Челси» с 52 очками остался без еврокубков.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Сандерленд – Челси – 2:1

Голы: Хюм, 25, Гюсто, 50 (автогол) – Палмер, 56

Удаление: Фофана, 62

Видео голов и обзор матча: