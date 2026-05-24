В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Сандерленд



Новичок Премьер-лиги в текущем сезоне продемонстрировал действительно неплохие результаты. За 37 туров «черные коты» смогли набрать 51 зачетный пункт, что позволяет им находиться на 10-м месте турнирной таблицы.

Расстояние от 7-й ступени и места в Лиге Европы на данный момент еще доступно и составляет 2 очка.



В Кубке Англии коллектив обыграл «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», но на стадии 1/8 финала «Сандерленд» проиграл перволиговому (на тот момент) «Порт Вейлу».



Челси



Лондонцы в текущем сезоне не могут похвастаться особой стабильностью. После 37 матчей чемпионата Англии на балансе «Челси» есть 52 очка, благодаря которым коллектив и находится на 8 месте общего зачета. Однако максимум коллектив сможет достичь только места в Лиге Европы, от которого его отделяет 1 балл. В Кубке Англии лондонцы смогли дойти до финала, где уступили «Манчестер Сити» с минимальным счетом.



Не удивили «синие» и в Лиге чемпионов – коллектив смог дойти только до 1/8 финала, где его разгромил французский «ПСЖ» с общим счетом 8:2.



Личные встречи



За последние 9 лет коллективы встречались только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Сандерленд».



Интересные факты

«Сандерленд» победил только в 1/6 предыдущих домашних поединков.

«Челси» в свою очередь не выигрывает на выезде уже 4 поединка подряд.

За последние 13 матчей «Челси» одержал только 3 победы.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.