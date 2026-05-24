  4. 18 матчей подряд Борнмута без поражений в АПЛ. У кого серии длиннее?
Англия
24 мая 2026, 23:13 | Обновлено 24 мая 2026, 23:16
18 матчей подряд Борнмута без поражений в АПЛ. У кого серии длиннее?

Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 18 матчей.

В этот раз «вишни» в матче 38-го тура сыграли на выезде вничью с Ноттингем Форест со счетом 1:1.

Эта серия является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (18)

  • Ноттингем Форест – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
  • Фулхэм – Борнмут – 0:1
  • Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0
  • Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
  • Арсенал – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Бернли – Борнмут – 0:0
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • Борнмут – Сандерленд – 1:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
  • Эвертон – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 1:1
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Брайтон – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: Арсенал (49), Ливерпуль (44), Челси (40), Манчестер Сити (32), Манчестер Юнайтед (29) и Ноттингем Форест (25).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26

  • 49 – Арсенал
  • 44 – Ливерпуль
  • 40 – Челси
  • 32 – Манчестер Сити
  • 29 – Манчестер Юнайтед
  • 25 – Ноттингем Форест
  • 18 – Борнмут
  • 17 – Ньюкасл Юнайтед
  • 14 – Астон Вилла
  • 14 – Лидс Юнайтед
  • 14 – Тоттенхэм Хотспур
  • 12 – Брентфорд
  • 12 – Кристал Пэлас
  • 11 – Эвертон
  • 11 – Вулверхэмптон
  • 10 – Сандерленд
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 9 – Брайтон
  • 9 – Фулхэм
  • 8 – Бернли
