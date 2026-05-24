18 матчей подряд Борнмута без поражений в АПЛ. У кого серии длиннее?

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 18 матчей.

В этот раз «вишни» в матче 38-го тура сыграли на выезде вничью с Ноттингем Форест со счетом 1:1.

Эта серия является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге.

Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (18)

Ноттингем Форест – Борнмут – 1:1

Борнмут – Манчестер Сити – 1:1

Фулхэм – Борнмут – 0:1

Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0

Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2

Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2

Арсенал – Борнмут – 1:2

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Бернли – Борнмут – 0:0

Борнмут – Брентфорд – 0:0

Борнмут – Сандерленд – 1:1

Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0

Эвертон – Борнмут – 1:2

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2

Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Брайтон – Борнмут – 1:1

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: Арсенал (49), Ливерпуль (44), Челси (40), Манчестер Сити (32), Манчестер Юнайтед (29) и Ноттингем Форест (25).

Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26