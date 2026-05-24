18 матчей подряд Борнмута без поражений в АПЛ. У кого серии длиннее?
Вспомним самые длинные беспроигрышные серии каждой команды Премьер-лиги сезона 2025/26
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 18 матчей.
В этот раз «вишни» в матче 38-го тура сыграли на выезде вничью с Ноттингем Форест со счетом 1:1.
Эта серия является рекордной в истории клуба в Премьер-лиге.
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ (18)
- Ноттингем Форест – Борнмут – 1:1
- Борнмут – Манчестер Сити – 1:1
- Фулхэм – Борнмут – 0:1
- Борнмут – Кристал Пэлас – 3:0
- Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
- Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
- Арсенал – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Бернли – Борнмут – 0:0
- Борнмут – Брентфорд – 0:0
- Борнмут – Сандерленд – 1:1
- Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
- Эвертон – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Астон Вилла – 1:1
- Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
- Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Брайтон – Борнмут – 1:1
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
Среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 только 6 имели в своей истории более длинные беспроигрышные серии: Арсенал (49), Ливерпуль (44), Челси (40), Манчестер Сити (32), Манчестер Юнайтед (29) и Ноттингем Форест (25).
Самые длинные беспроигрышные серии в АПЛ каждой команды чемпионата сезона 2025/26
- 49 – Арсенал
- 44 – Ливерпуль
- 40 – Челси
- 32 – Манчестер Сити
- 29 – Манчестер Юнайтед
- 25 – Ноттингем Форест
- 18 – Борнмут
- 17 – Ньюкасл Юнайтед
- 14 – Астон Вилла
- 14 – Лидс Юнайтед
- 14 – Тоттенхэм Хотспур
- 12 – Брентфорд
- 12 – Кристал Пэлас
- 11 – Эвертон
- 11 – Вулверхэмптон
- 10 – Сандерленд
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 9 – Брайтон
- 9 – Фулхэм
- 8 – Бернли
