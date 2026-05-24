В Жироне определились с будущим Ваната после вылета из Ла Лиги

Сразу несколько игроков могут покинуть испанскую «Жирону» летом после того, как команда вылетела из Ла Лиги. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, в категории этих игроков находится и украинский нападающий Владислав Ванат. У 24-летнего форварда контракт с «Жироной», который рассчитан до конца сезона 2029/2030. Такое долгосрочное соглашение не исключает, что клуб будет готов продать украинца, если к нему будет сделано хорошее предложение.

Ванат перешел в «Жирону» в 2025 году из киевского «Динамо». За него испанский клуб заплатил 15 млн евро. В текущем сезоне Владислав сыграл за «Жирону» 29 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее журналист AS назвал травму Ваната сокрушительным ударом для Жироны.