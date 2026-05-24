24 мая 2026, 22:42
В Жироне определились с будущим Ваната после вылета из Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Сразу несколько игроков могут покинуть испанскую «Жирону» летом после того, как команда вылетела из Ла Лиги. Об этом сообщает El Gol Digital.

По информации источника, в категории этих игроков находится и украинский нападающий Владислав Ванат. У 24-летнего форварда контракт с «Жироной», который рассчитан до конца сезона 2029/2030. Такое долгосрочное соглашение не исключает, что клуб будет готов продать украинца, если к нему будет сделано хорошее предложение.

Ванат перешел в «Жирону» в 2025 году из киевского «Динамо». За него испанский клуб заплатил 15 млн евро. В текущем сезоне Владислав сыграл за «Жирону» 29 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее журналист AS назвал травму Ваната сокрушительным ударом для Жироны.

Антон Романенко Источник: El Gol Digital
