19 мая 2026, 17:10 | Обновлено 19 мая 2026, 17:13
Журналист AS: «Потеря Ваната – сокрушительный удар для Жироны»

Алекс Биескас – о главной проблеме команды Мичела

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Журналист AS Алекс Биескас поделился своими мыслями о проблемах «Жироны» в атаке перед последним туром чемпионата Испании.

«Чтобы остаться в Ла Лиге, «Жироне» нужно обыграть «Эльче». А для этого им необходимо забить хотя бы один гол. Эти два факта неоспоримы. Но главная проблема заключается в том, что у «Жироны» нет ни центральных нападающих, ни бомбардирских способностей, как в предыдущих сезонах. И это проблема на все 90 минут следующего матча.

Нынешнее тяжелое положение «Жироны», несомненно, отчасти обусловлено травмами. Эти травмы преследовали команду на протяжении всего сезона, но в последнее время их стало больше. Потеря Ваната, лучшего бомбардира и лидера атаки, стала сокрушительным ударом. Команда потеряла своего лучшего бомбардира и ключевого игрока в нападении, которому на скамейке запасных нет явной замены.

Абель Руис, еще один игрок, способный играть на позиции центрального нападающего, также весь сезон испытывал дискомфорт и страдал от травм и пропустил последние шесть матчей. За весь сезон он сыграл всего девять матчей.

И, наконец, Стуани. От уругвайца, которому скоро исполнится 40, большего ждать нельзя. Он играет с уколами, испытывая боль, и все же показывает великолепную игру. Последние два гола, как это почти всегда бывает, имеют его отпечаток. Он, по сути, является главной надеждой команды в матче с «Эльче». И это не первый раз, когда он спасает положение», — написал Биескас в своем материале.

Ранее главный тренер «Жироны» оценил игру Виктора Цыганкова на позиции Ваната.

