  Обошел Бекхэма. Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за МЮ
24 мая 2026, 22:24 | Обновлено 24 мая 2026, 22:26
Обошел Бекхэма. Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за МЮ

Лишь три игрока в истории Манчестер Юнайтед совершили большее количество голевых действий в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за клуб в АПЛ.

В активе португальца 71 гол и 72 ассиста в составе МЮ за 7 сезонов в Премьер-лиге.

В истории Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вышел на четвертое место по количеству результативных действий в АПЛ, опередив Дэвида Бекхэма (142).

Впереди португальца теперь только трое игроков: Уэйн Руни (276), Райан Гиггз (271) и Пол Скоулз (162).

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ

  • 276 – Уэйн Руни (Англия)
  • 271 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 162 – Пол Скоулз (Англия)
  • 143 – Бруно Фернандеш (Португалия)
  • 142 – Дэвид Бекхэм (Англия)

Напомним, что в матче против Брайтона Бруну Фернандеш установил новый рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне.

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
