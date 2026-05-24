Обошел Бекхэма. Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за МЮ
Лишь три игрока в истории Манчестер Юнайтед совершили большее количество голевых действий в АПЛ
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за клуб в АПЛ.
В активе португальца 71 гол и 72 ассиста в составе МЮ за 7 сезонов в Премьер-лиге.
В истории Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вышел на четвертое место по количеству результативных действий в АПЛ, опередив Дэвида Бекхэма (142).
Впереди португальца теперь только трое игроков: Уэйн Руни (276), Райан Гиггз (271) и Пол Скоулз (162).
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ
- 276 – Уэйн Руни (Англия)
- 271 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 162 – Пол Скоулз (Англия)
- 143 – Бруно Фернандеш (Португалия)
- 142 – Дэвид Бекхэм (Англия)
Напомним, что в матче против Брайтона Бруну Фернандеш установил новый рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне.
Most goals + assists for Manchester United in the Premier League:— Squawka (@Squawka) May 24, 2026
Among the greats. 👏 https://t.co/fKdYol7Hkv
