Обошел Бекхэма. Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за МЮ

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш совершил 143 результативных действия за клуб в АПЛ.

В активе португальца 71 гол и 72 ассиста в составе МЮ за 7 сезонов в Премьер-лиге.

В истории Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вышел на четвертое место по количеству результативных действий в АПЛ, опередив Дэвида Бекхэма (142).

Впереди португальца теперь только трое игроков: Уэйн Руни (276), Райан Гиггз (271) и Пол Скоулз (162).

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ

276 – Уэйн Руни (Англия)

271 – Райан Гиггз (Уэльс)

162 – Пол Скоулз (Англия)

143 – Бруно Фернандеш (Португалия)

142 – Дэвид Бекхэм (Англия)

Напомним, что в матче против Брайтона Бруну Фернандеш установил новый рекорд по количеству результативных передач в одном сезоне.