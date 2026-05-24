Абсолютный рекорд АПЛ. 21-й ассист Бруну Фернандеша в сезоне
Португалец превзошел достижения Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оформил свою 21 результативную передачу в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 38 тура против Брайтона.
21 ассист Бруну Фернандеша стал новым рекордом АПЛ по количеству результативных передач в одном сезоне.
Предыдущее достижение (20) принадлежало Тьерри Анри (Арсенал, 2002/03) и Кевину Де Брюйне (Манчестер Сити, 2019/20).
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ
- 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
- 20 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
- 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20
Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ
- 21 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
- 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
- 14 – Нани (Португалия), 2010/11
- 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
- 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12
Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 19 – Майкл Олисе (Бавария)
- 18 – Федерико Димарко (Интер)
