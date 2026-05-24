24 мая 2026, 19:06 |
327
0

Абсолютный рекорд АПЛ. 21-й ассист Бруну Фернандеша в сезоне

Португалец превзошел достижения Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оформил свою 21 результативную передачу в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 38 тура против Брайтона.

21 ассист Бруну Фернандеша стал новым рекордом АПЛ по количеству результативных передач в одном сезоне.

Предыдущее достижение (20) принадлежало Тьерри Анри (Арсенал, 2002/03) и Кевину Де Брюйне (Манчестер Сити, 2019/20).

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в одном сезоне АПЛ

  • 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
  • 20 – Тьерри Анри (Арсенал), 2002/03
  • 20 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), 2019/20

Игроки Манчестер Юнайтед с наибольшим количеством ассистов в одном сезоне АПЛ

  • 21 – Бруно Фернандеш (Португалия), 2025/26
  • 15 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1999/00
  • 14 – Нани (Португалия), 2010/11
  • 13 – Дэвид Бекхэм (Англия), 1997/98
  • 13 – Антонио Валенсия (Эквадор), 2011/12

Игроки топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных передач в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 21 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 19 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 18 – Федерико Димарко (Интер)
