На Ролан Гаррос 2026 произошел первый вылет топ-10
Тейлор Фритц – восьмая ракетка – потерпел поражение от Нишеша Басаваредди
Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 8) стал первым представителем топ-10, который покинул Открытый чемпионат Франции 2026.
В первом раунде американец потерпел поражение от своего соотечественника Нишеша Басаваредди (АТР 156).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Тейлор Фритц (США) [7] – Нишеш Басаваредди (США) [WC] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6
Это было первое очное противостояние соперников. Следующим оппонентом Нишеша будет либо Александр Шевченко, либо Алекс Микельсен.
Фритц взял перерыв после Мастерса в Майами в конце марта из-за проблем с коленом. В итоге Тейлор проиграл оба грунтовых матча после возвращения – до Ролан Гаррос американец выступит на соревнованиях АТР 250 в Женеве, где во втором круге уступил Алексею Попырину.
Басаваредди во второй раз в карьере выступает на Ролан Гаррос и впервые в основной сетке. В прошлом году он покинул мейджор в Париже в первом раунде квалификации.
