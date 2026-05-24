Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. На Ролан Гаррос 2026 произошел первый вылет топ-10
Ролан Гаррос
24 мая 2026, 22:06 | Обновлено 24 мая 2026, 23:09
1905
1

На Ролан Гаррос 2026 произошел первый вылет топ-10

Тейлор Фритц – восьмая ракетка – потерпел поражение от Нишеша Басаваредди

24 мая 2026, 22:06 | Обновлено 24 мая 2026, 23:09
1905
1 Comments
На Ролан Гаррос 2026 произошел первый вылет топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Нишеш Басаваредди

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 8) стал первым представителем топ-10, который покинул Открытый чемпионат Франции 2026.

В первом раунде американец потерпел поражение от своего соотечественника Нишеша Басаваредди (АТР 156).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Тейлор Фритц (США) [7] – Нишеш Басаваредди (США) [WC] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 7:6 (11:9), 1:6

Это было первое очное противостояние соперников. Следующим оппонентом Нишеша будет либо Александр Шевченко, либо Алекс Микельсен.

Фритц взял перерыв после Мастерса в Майами в конце марта из-за проблем с коленом. В итоге Тейлор проиграл оба грунтовых матча после возвращения – до Ролан Гаррос американец выступит на соревнованиях АТР 250 в Женеве, где во втором круге уступил Алексею Попырину.

Басаваредди во второй раз в карьере выступает на Ролан Гаррос и впервые в основной сетке. В прошлом году он покинул мейджор в Париже в первом раунде квалификации.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Дарья Снигур – Клара Таусон. Сенсация на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Джованни Мпеши Перрикар – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Нишеш Басаваредди Ролан Гаррос 2026 Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Бокс | 24 мая 2026, 07:14 2
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика

Украинский боксер победил в 11-м раунде

Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Футбол | 24 мая 2026, 15:01 25
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи

Команда Протченко не сотворила чуда в последнем туре и теперь рискует вылететь из УПЛ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 24.05.2026, 01:05
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Теннис | 24.05.2026, 18:27
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Чемпионка 2021 года не реализовала 2 матчбола и покинула Ролан Гаррос
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 00:10
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
как же он накачался, уважуха
но чокером остался))
Ответить
0
Популярные новости
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 14
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 17
Бокс
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
24.05.2026, 15:42 3
Бокс
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем