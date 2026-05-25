Голкипер киевского клуба может продолжить карьеру в Карпатах или Испании
Денис Марченко с высокой вероятностью покинет «Оболонь» во время летнего трансферного окна
Голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко может сменить клуб во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересованы команды из Украины и Испании:
«Карпаты» нацелились на трансфер вратаря, но ситуация получила интересное продолжение. Агенту Марченко позвонил Григорий Козловский (президент «Руха»), который, как видим, уже активно работает на «Карпаты».
Во львовском клубе фигурирует 19-летний голкипер, Маткивский (президент «львов») поддерживает вариант с подписанием игрока, а тренеру вратарей очень импонирует игра Марченко.
В то же время, к вратарю есть заинтересованность из Испании, поэтому сейчас следим за развитием ситуации», – сообщил источник.
«Карпаты» останутся без первого номера после трансфера 19-летнего Назара Домчака, решившего продолжить карьеру в составе чешской «Славии» Прага.
Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость голкипера составляет 600 тысяч евро.
