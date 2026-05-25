Киевский клуб могут покинуть семь игроков перед стартом Премьер-лиги 26/27

Киевская «Оболонь» может остаться без семи футболистов после завершения сезона – «пивоваров» ожидают серьезные кадровые изменения во время летнего трансферного окна.

Центральный защитник Владислав Приймак продолжит карьеру в составе черновицкой «Буковины», которая пригласила 29-летнего футболиста после завоевания путевки в элитный дивизион.

Истекают контракты правого защитника Максима Грисьо, полузащитников Руслана Черненко, Ивана Нестеренко (играл в аренде), вингеров Игоря Мединского, Максима Третьякова.

Киевский клуб рассматривает предложения по трансферу голкипера Дениса Марченко, переход которого позволит «пивоварам» пополнить клубный бюджет.

«Оболонь» планирует предоставить больше игрового времени талантливым молодым воспитанникам – это вратарь Вадим Сташкив, защитники Максим Титов, Ростислав Лящук, полузащитники Артем Черный, Александр Козлов и форвард Тарас Лях.

Подопечные Александра Антоненко набрали 31 балл и разместились на 12-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги 2025/26.