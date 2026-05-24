«Впечатления негативные». Тренер Кудровки удивил оценкой матча с Динамо
Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал поражение своей команды в драматичном матче с киевским «Динамо» (2:3) в рамках 30-го тура УПЛ.
Несмотря на результативную игру, специалист остался недоволен исходом встречи.
«Впечатления от матча негативные – мы проиграли. Но был и позитив: много неплохих моментов с нашей стороны, забили хорошие голы. Не хватило решающего удара, был выход один на один», – отметил тренер.
Из-за поражения «Кудровка» оказалась в зоне стыковых матчей. Протченко признался, что не следил за положением команды в турнирной таблице по ходу матча, поскольку встреча была очень напряженной
«Разберем, отметим ошибки, будем над ними работать. Оставим то, что работает, и будем готовиться к стыковым матчам. Готовимся к сопернику, посмотрим, где можно будет найти свои моменты. Сезон для нас еще не закончился, продолжаем работать», – резюмировал специалист.
В стыковых матчах за право остаться в УПЛ «Кудровка» сыграет с представителем Первой лиги «Агробизнесом».
