Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПОНОМАРЕНКО: «Не спал до пяти утра – не мог заснуть из-за обстрела»
ПОНОМАРЕНКО: «Не спал до пяти утра – не мог заснуть из-за обстрела»

Нападающий киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Кудровкой»

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко прокомментировал победу над «Кудривкой» (3:2) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

– Матвей, вы – лучший бомбардир УПЛ сезона 2025/2026. Что вы чувствуете в этот момент?

– Прекрасные эмоции. Иду дальше за новыми достижениями.

– На футбольном поле сегодня думали о бомбардирской гонке?

– Конечно, после матча с «Полесьем» я говорил, что ставлю перед собой такую цель. Поэтому выходил на футбольное поле с желанием забить мяч и стать лучшим бомбардиром.

– Сегодня вся Украина и Киев в частности пережили очень тяжелую ночь. Насколько сложно собраться с мыслями и готовиться к игре в таких обстоятельствах?

– На самом деле очень сложно. Я не спал до пяти утра – не мог заснуть из-за обстрелов. Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают Украину, чтобы мы жили в мире. Большое спасибо им за то, что мы смогли сегодня сыграть.

– В первом тайме команда быстро открыла счет, но впоследствии пропустила дважды. Что в тот момент пошло не так?

– Трудно сказать. Соперник имел два момента и забил два мяча. В перерыве мы провели беседу, нам немного дали нагоняй. На второй тайм вышли с совершенно другим настроем. Это заключительный матч сезона, мы не могли проиграть дома. Понимали, что болельщики пришли посмотреть на любимую команду, поэтому нельзя их подвести. Мы собрались и совершили камбэк, поэтому уходим в отпуск с хорошим настроением.

– «Динамо» оставалось в борьбе за медали перед заключительным туром УПЛ. Во время матча вам сообщали результаты поединков с участием ЛНЗ и «Полесья»?

– Не следили за этим, потому что для нас второе или третье место не является поводом для празднования. Концентрируемся только на золотых медалях.

– Как оцените сезон 2025/2026 для себя и для команды в целом?

– Замечательный сезон в личном плане, ведь я закрепился в первой команде «Динамо». Очень приятно, что получил вызов в национальную сборную Украины. К сожалению, заняли четвертое место в чемпионате и не проявили себя в еврокубках. Хорошо, что мы выиграли Кубок Украины – можем выйти в Лигу Европы. Будем делать все возможное, чтобы оказаться там и радовать болельщиков.

Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Один з тих гравців команди до якого претензій нема, завжди викладається на полі на всі 100%
