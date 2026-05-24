Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ в составе Ливерпуля
Также египтянин догнал Денниса Бергкампа по количеству ассистистов в истории Премьер-лиги
Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах стал рекордсменом Ливерпуля по количеству результативных передач в АПЛ.
В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Брентфорда египтянин отдал свой 93-й ассист в составе «красных».
Это стало превращением уже предыдущего достижения Стивена Джеррарда (92).
Футболисты Ливерпуля с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ
- 93 – Мохамед Салах (Египет)
- 92 – Стивен Джеррард (Англия)
- 64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
За всю историю АПЛ Салах по количеству результативных передач (94) догнал Денниса Бергкампа (6 место).
Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ
- 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 119 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 111 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 103 – Уэйн Руни (Англия)
- 102 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- 94 – Мохамед Салах (Египет)
- 93 – Давид Силва (Испания)
- 92 – Стивен Джеррард (Англия)
- 90 – Джеймс Милнер (Англия)
One last record for the Reds! Mo Salah has broken Steven Gerrard's assist record to become the ultimate Liverpool playmaker. 🔴— Flashscore.com (@Flashscorecom) May 24, 2026
Where does he rank amongst their all-time greats? 🗣️ pic.twitter.com/f2Amxa36DB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илир Красничи считает, что «Полесье» еще не реализовало свой потенциал
В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок