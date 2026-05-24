Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ в составе Ливерпуля

Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах стал рекордсменом Ливерпуля по количеству результативных передач в АПЛ.

В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Брентфорда египтянин отдал свой 93-й ассист в составе «красных».

Это стало превращением уже предыдущего достижения Стивена Джеррарда (92).

Футболисты Ливерпуля с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

93 – Мохамед Салах (Египет)

92 – Стивен Джеррард (Англия)

64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)

За всю историю АПЛ Салах по количеству результативных передач (94) догнал Денниса Бергкампа (6 место).

Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

162 – Райан Гиггз (Уэльс)

119 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

111 – Сеск Фабрегас (Испания)

103 – Уэйн Руни (Англия)

102 – Фрэнк Лэмпард (Англия)

94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)

94 – Мохамед Салах (Египет)

93 – Давид Силва (Испания)

92 – Стивен Джеррард (Англия)

90 – Джеймс Милнер (Англия)