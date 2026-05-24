  4. Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ в составе Ливерпуля
24 мая 2026, 19:47 | Обновлено 24 мая 2026, 19:50
Салах обошел Джеррарда по количеству ассистов в АПЛ в составе Ливерпуля

Также египтянин догнал Денниса Бергкампа по количеству ассистистов в истории Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах стал рекордсменом Ливерпуля по количеству результативных передач в АПЛ.

В матче 38-го тура сезона 2025/26 против Брентфорда египтянин отдал свой 93-й ассист в составе «красных».

Это стало превращением уже предыдущего достижения Стивена Джеррарда (92).

Футболисты Ливерпуля с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

  • 93 – Мохамед Салах (Египет)
  • 92 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 64 – Трент Александер-Арнольд (Англия)

За всю историю АПЛ Салах по количеству результативных передач (94) догнал Денниса Бергкампа (6 место).

Футболисты с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

  • 162 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 119 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 111 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 103 – Уэйн Руни (Англия)
  • 102 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
  • 94 – Мохамед Салах (Египет)
  • 93 – Давид Силва (Испания)
  • 92 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 90 – Джеймс Милнер (Англия)
