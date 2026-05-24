Известно, где Полесье будет проводить домашние матчи в Лиге конференций

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

В воскресенье, 24 мая, «Полесье» в рамках 30-го тура УПЛ обыграло «Рух» со счетом 2:0 и завоевало дебютные бронзовые медали УПЛ в истории клуба.

Такой результат позволил «волкам» квалифицироваться в Лигу конференций, где команда Ротаня стартует со второго раунда квалификации.

Как стало известно Sport.ua, свои домашние матчи в этом турнире «Полесье» будет проводить на арене в Кошице, Словакия, которая вмещает 12 555 зрителей.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.

На этом стадионе ранее выступал в еврокубках «Днепр-1», а также несколько раз принимала соперников молодежная сборная Украины U-21.

Соперник «волков» по второму раунду квалификации определится по итогам жеребьевки 17 июня 2026 года.

В прошлом сезоне домашние матчи в еврокубках «Полесье» также проводило в Словакии, но в городе Прешов.

РЕКЛАМА 21+

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.