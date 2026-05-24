  4. Определена соперница Костюк в 1/32 финала Ролан Гаррос 2026
24 мая 2026, 15:22 | Обновлено 24 мая 2026, 15:41
Определена соперница Костюк в 1/32 финала Ролан Гаррос 2026

Марта сыграет против Кэти Волынец, которая в первом раунде разгромила Клару Бюрель

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 15) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

В 1/32 финала украинка встретится с представительницей США Кэти Волынец (WTA 108), которая в первом круге разгромила обладательницу wild card Клару Бюрель (Франция, WTA 1483).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Кэти Волынец (США) – Клара Бюрель (Франция) [WC] – 6:3, 6:1

Волынец провела первое очное противостояние против Бюрель.

Кэти в пятый раз выступает на Ролан Гаррос. Дальше второго раунда она еще ни разу не заходила.

Марта ранее играла против Волынец только один раз. В 2024 году Костюк уступила Кэти в 1/32 финала хардовых соревнований WTA 1000 в Пекине.

Марта стартовала в Париже с уверенной победы над Оксаной Селехметьевой – 6:2, 6:3.

Фото с матча Волынец – Бюрель

