Определена соперница Костюк в 1/32 финала Ролан Гаррос 2026
Марта сыграет против Кэти Волынец, которая в первом раунде разгромила Клару Бюрель
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 15) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
В 1/32 финала украинка встретится с представительницей США Кэти Волынец (WTA 108), которая в первом круге разгромила обладательницу wild card Клару Бюрель (Франция, WTA 1483).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Кэти Волынец (США) – Клара Бюрель (Франция) [WC] – 6:3, 6:1
Волынец провела первое очное противостояние против Бюрель.
Кэти в пятый раз выступает на Ролан Гаррос. Дальше второго раунда она еще ни разу не заходила.
Марта ранее играла против Волынец только один раз. В 2024 году Костюк уступила Кэти в 1/32 финала хардовых соревнований WTA 1000 в Пекине.
Марта стартовала в Париже с уверенной победы над Оксаной Селехметьевой – 6:2, 6:3.
