Пономаренко – лучший. Итоговый рейтинг бомбаридров УПЛ 2025/26

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

На счету 20-летнего футболиста 13 забитых мячей в 15 матчах нынешней кампании – форвард отыграл лишь половину поединков в чемпионате, но это не помешало ему возглавить гонку бомбардиров.

Второе и третье места в зачете разделили нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский (12) и полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус (12) – единственный хавбек с 10+ голами за сезон.

Рейтинг бомбардиров УПЛ 2025/26: