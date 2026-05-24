Украина. Премьер лига24 мая 2026, 15:40 |
559
2
Пономаренко – лучший. Итоговый рейтинг бомбаридров УПЛ 2025/26
Нападающий киевлян забил 13 голов за сезон
24 мая 2026, 15:40 |
559
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.
На счету 20-летнего футболиста 13 забитых мячей в 15 матчах нынешней кампании – форвард отыграл лишь половину поединков в чемпионате, но это не помешало ему возглавить гонку бомбардиров.
Второе и третье места в зачете разделили нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский (12) и полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус (12) – единственный хавбек с 10+ голами за сезон.
Рейтинг бомбардиров УПЛ 2025/26:
- 1. Матвей Пономаренко, «Динамо» – 13 голов
- 2. Филипп Будковский, «Заря» – 12 голов
- 3. Андрей Сторчоус, «Кудровка» – 12 голов
- 4. Глейкер Мендоса, «Кривбасс» – 11 голов
- 5. Проспер ОБА, ЛНЗ / «Шахтер» – 10 голов
- 6. Питер Итодо, «Металлист 1925» – 10 голов
- 7. Бабукарр Фаал, «Рух» / «Карпаты» – 9 голов
- 8-9. Николай Гайдучик, «Полесье» – 9 голов
- 8-9. Андрей Ярмоленко, «Динамо» – 9 голов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 мая 2026, 13:52 13
Гвоздик считает, что украинец уступал после 10 раундов
Бокс | 24 мая 2026, 07:14 1
Украинский боксер победил в 11-м раунде
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Футбол | 24.05.2026, 15:01
Бокс | 24.05.2026, 00:10
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Мабуть візьме золотий матч
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
24.05.2026, 07:25 5
22.05.2026, 23:46 26
24.05.2026, 07:12 11
23.05.2026, 10:15 16
22.05.2026, 08:18 6
24.05.2026, 02:09 240
22.05.2026, 18:51 3
22.05.2026, 18:13 2