  4. Пономаренко – лучший. Итоговый рейтинг бомбаридров УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
Нападающий киевлян забил 13 голов за сезон

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

На счету 20-летнего футболиста 13 забитых мячей в 15 матчах нынешней кампании – форвард отыграл лишь половину поединков в чемпионате, но это не помешало ему возглавить гонку бомбардиров.

Второе и третье места в зачете разделили нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский (12) и полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус (12) – единственный хавбек с 10+ голами за сезон.

Рейтинг бомбардиров УПЛ 2025/26:

  • 1. Матвей Пономаренко, «Динамо» – 13 голов
  • 2. Филипп Будковский, «Заря» – 12 голов
  • 3. Андрей Сторчоус, «Кудровка» – 12 голов
  • 4. Глейкер Мендоса, «Кривбасс» – 11 голов
  • 5. Проспер ОБА, ЛНЗ / «Шахтер» – 10 голов
  • 6. Питер Итодо, «Металлист 1925» – 10 голов
  • 7. Бабукарр Фаал, «Рух» / «Карпаты» – 9 голов
  • 8-9. Николай Гайдучик, «Полесье» – 9 голов
  • 8-9. Андрей Ярмоленко, «Динамо» – 9 голов
Дмитрий Вус
Мабуть візьме золотий матч
