Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов среди женщин
Испанская Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов 2025/26.
В финале на стадионе Уллевол в норвежском Осло каталонская команда разгромила французский Лион со счетом 4:0.
В финале по два гола для Барселоны забили Ева Пайор и Сальма Паральюело
Барселона теперь имеет в активе 4 трофея женской ЛЧ, а Лион выиграл турнир 8 раз.
Лига чемпионов 2025/26 (женщины)
Финал. Осло (Норвегия), 23 мая 2026
Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 4:0
Голы: Пайор, 55, 70, Паральюело, 90, 90+3
Видео голов и обзор матча
