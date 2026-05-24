Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига чемпионов
24 мая 2026, 12:07 | Обновлено 24 мая 2026, 12:10
46
0

Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов среди женщин

24 мая 2026, 12:07 | Обновлено 24 мая 2026, 12:10
46
0
Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов 2025/26.

В финале на стадионе Уллевол в норвежском Осло каталонская команда разгромила французский Лион со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале по два гола для Барселоны забили Ева Пайор и Сальма Паральюело

Барселона теперь имеет в активе 4 трофея женской ЛЧ, а Лион выиграл турнир 8 раз.

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Финал. Осло (Норвегия), 23 мая 2026

Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 4:0

Голы: Пайор, 55, 70, Паральюело, 90, 90+3

Видео голов и обзор матча

По теме:
Халл Сити – Мидлсбро – 1:0. Финал за путевку в АПЛ. Видео гола на 90+5 мин
Таблица Ла Лиги: Барселона – чемпион, кто вылетел, кто в еврокубках?
Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки
Барселона Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор Лион Барселона - Лион Сальма Паральюело Ева Пайор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24 мая 2026, 00:10 2
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте

Поединок пройдёт у пирамид в Гизе

Александр Усик назвал россиянина лучшим
Бокс | 24 мая 2026, 09:02 5
Александр Усик назвал россиянина лучшим
Александр Усик назвал россиянина лучшим

Украинец считает, что Хабибу нет равных

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Футбол | 24.05.2026, 10:51
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Усик одолел Верховена и защитил титулы чемпиона мира возле пирамид
ВИДЕО. Усик одолел Верховена и защитил титулы чемпиона мира возле пирамид
24.05.2026, 02:10 14
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 11
Бокс
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 8
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 5
Бокс
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 11
Футбол
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем