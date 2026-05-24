Барселона – Лион – 4:0. Яркий финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор

Испанская Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов 2025/26.

В финале на стадионе Уллевол в норвежском Осло каталонская команда разгромила французский Лион со счетом 4:0.

В финале по два гола для Барселоны забили Ева Пайор и Сальма Паральюело

Барселона теперь имеет в активе 4 трофея женской ЛЧ, а Лион выиграл турнир 8 раз.

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Финал. Осло (Норвегия), 23 мая 2026

Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 4:0

Голы: Пайор, 55, 70, Паральюело, 90, 90+3

