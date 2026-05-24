Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МИЛЕВСКИЙ – о победе Усика: «Ситуация совсем не смешная»
24 мая 2026, 11:58
МИЛЕВСКИЙ – о победе Усика: «Ситуация совсем не смешная»

Артем смотрел бой Александра во время обстрела Киева

Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая 2026 года в Гизе (Египет) у пирамид прошло большое шоу бокса под брендом Glory in Giza. В главном поединке на ринг вышли Александр Усик из Украины и Рико Верховен из Нидерландов.

Украинский чемпион одержал трудную победу над своим соперником, нокаутировав Рико в 11 раунде.

На трудную победу украинского чемпиона отреагировал бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский, отметивший характер Усика.

– Артем, удалось ли тебе посмотреть бой Усика против Верховена?

– Да. Сегодня мы вообще не спали. Смотрели бокс по-разному: то на телефоне, то на планшете, то в подъезде... Потом снова на телефоне, на планшете сначала даже в туалете сидели. Но все равно болели за Саню.

Честно говоря, Тамила проиграла паре. Аж 200 долларов! Наконец-то я у нее выиграл. Мы, конечно, сейчас смеемся, хотя ситуация вокруг отнюдь не смешная. Но если не смеяться, то как? Наш народ таков, мы всегда находим силы для улыбки. Как бы тяжело ни было, мы здесь, в Киеве, и мы болели за Саню, – сказал Милевский.

Артем Милевский Александр Усик Александр Усик - Рико Верховен Рико Верховен
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
