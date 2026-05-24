Полтава с 15-й попытки провела первый сухой матч на чужих полях в УПЛ
Более продолжительную стартовую серию с пропущенными голами имел только «Николаев»
До встречи с «Эпицентром» (0:0) «Полтава» оставалась единственным клубом в истории УПЛ, ни разу не сыгравшим на «ноль» на чужих полях. Но в последнем 15-м матче на выезде малиново-золотым удалось-таки сохранить свои ворота в неприкосновенности. Более продолжительную стартовую серию с пропущенными голами имел только «Николаев».
К слову, в игре с каменчанами свой первый сухой матч в элитном дивизионе с 13-й попытки провел голкипер полтавчан Никита Минчев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые сухие матчи клубов в гостях в УПЛ
Матч
Клуб
Дата
Соперник
Счет
16-й
Николаев
28.10.1994
Волынь
1:0
15-й
Полтава
23.05.2026
Эпицентр
0:0
14-й
Карпаты
04.10.1992
Кремень
0:0
11-й
Борисфен
02.05.2004
Ильичевец
0:0
10-й
Минай
20.03.2021
Мариуполь
0:0
9-й
Нива В
21.05.1992
Темп
1:0
9-й
Одесса
17.06.1992
Металлист
2:0
9-й
Кудровка
02.03.2026-
Полтава
2:0
8-й
Верес
13.09.1992
Металлург З
1:0
8-й
Днепр-1
30.11.2019
Львов
2:0
