  4. Полтава с 15-й попытки провела первый сухой матч на чужих полях в УПЛ
24 мая 2026, 10:44 | Обновлено 24 мая 2026, 10:52
Полтава с 15-й попытки провела первый сухой матч на чужих полях в УПЛ

Более продолжительную стартовую серию с пропущенными голами имел только «Николаев»

ФК Эпицентр

До встречи с «Эпицентром» (0:0) «Полтава» оставалась единственным клубом в истории УПЛ, ни разу не сыгравшим на «ноль» на чужих полях. Но в последнем 15-м матче на выезде малиново-золотым удалось-таки сохранить свои ворота в неприкосновенности. Более продолжительную стартовую серию с пропущенными голами имел только «Николаев».

К слову, в игре с каменчанами свой первый сухой матч в элитном дивизионе с 13-й попытки провел голкипер полтавчан Никита Минчев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые сухие матчи клубов в гостях в УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16-й

Николаев

28.10.1994

Волынь

1:0

15-й

Полтава

23.05.2026

Эпицентр

0:0

14-й

Карпаты

04.10.1992

Кремень

0:0

11-й

Борисфен

02.05.2004

Ильичевец

0:0

10-й

Минай

20.03.2021

Мариуполь

0:0

9-й

Нива В

21.05.1992

Темп

1:0

9-й

Одесса

17.06.1992

Металлист

2:0

9-й

Кудровка

02.03.2026-

Полтава

2:0

8-й

Верес

13.09.1992

Металлург З

1:0

8-й

Днепр-1

30.11.2019

Львов

2:0

Сергей Цыба
