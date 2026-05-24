24 мая 2026, 09:31
Динамо обратилось к Усику после победы украинца над Рико Верховеном

Пресс-служба киевского клуба поздравила чемпиона, который одержал победу возле пирамид

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В субботу, 23 мая, возле египетских пирамид в Гизе состоялся бой непобежденного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Александра Усика (24–0, 15 КО).

Представитель Украины одолел легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1–0, 1 КО) в главном событии шоу «Glory in Giza», которое состоялось в ночь на 24 мая.

Пресс-служба киевского «Динамо» поздравила Усика с победой, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях:

«Еще одна большая победа для Украины. Александр Усик одолел Рико Верховена и еще раз подтвердил, что является сильнейшим боксером современности.

Это было непростое сражение, в котором наш чемпион продемонстрировал характер, выдержку и настоящий чемпионский дух. Поздравляем, Александр!

Гордимся тобой и благодарим за эмоции, объединяющие всю страну», – обратились к боксеру «бело-синие».

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Чей постер?  Ведь фараон это полицай царской расеи - на сленге тех времён.
