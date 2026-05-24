Динамо обратилось к Усику после победы украинца над Рико Верховеном
Пресс-служба киевского клуба поздравила чемпиона, который одержал победу возле пирамид
В субботу, 23 мая, возле египетских пирамид в Гизе состоялся бой непобежденного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Александра Усика (24–0, 15 КО).
Представитель Украины одолел легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1–0, 1 КО) в главном событии шоу «Glory in Giza», которое состоялось в ночь на 24 мая.
Пресс-служба киевского «Динамо» поздравила Усика с победой, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях:
«Еще одна большая победа для Украины. Александр Усик одолел Рико Верховена и еще раз подтвердил, что является сильнейшим боксером современности.
Это было непростое сражение, в котором наш чемпион продемонстрировал характер, выдержку и настоящий чемпионский дух. Поздравляем, Александр!
Гордимся тобой и благодарим за эмоции, объединяющие всю страну», – обратились к боксеру «бело-синие».
