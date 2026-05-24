Ванат и Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в сезоне

Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в испанской Ла Лиге в сезоне 2025/26.

В активе Ваната 9 забитых мячей, у Цыганкова – 6.

Вспомним авторов всех забитых мячей в составе каталонцев в сезоне 2025/26 в чемпионате Испании.

Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26

9 – Владислав Ванат (Украина)

6 – Виктор Цыганков (Украина)

5 – Аззедин Унаи (Марокко)

5 – Кристиан Стуани (Уругвай)

3 – Тома Лемар (Франция)

3 – Жоэль Рока (Испания)

2 – Арнау Мартинес (Испания)

1 – Витор Рейс (Бразилия)

1 – Аксель Витсель (Бельгия)

1 – Фран Бельтран (Испания)

1 – Уго Ринкон (Испания)

1 – Клаудио Эчеверри (Аргентина)

Ванат также стал вторым после Артема Довбика представителем Украины, ставшим лучшим бомбардиром Жироны в одном сезоне Ла Лиги: