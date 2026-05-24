  4. Ванат и Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в сезоне
24 мая 2026, 00:34 | Обновлено 24 мая 2026, 00:51
Ванат и Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в сезоне

Вспомним всех авторов забитых мячей в составе каталонцев в сезоне 2025/26 в чемпионате Испании

Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в испанской Ла Лиге в сезоне 2025/26.

В активе Ваната 9 забитых мячей, у Цыганкова – 6.

Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26

  • 9 – Владислав Ванат (Украина)
  • 6 – Виктор Цыганков (Украина)
  • 5 – Аззедин Унаи (Марокко)
  • 5 – Кристиан Стуани (Уругвай)
  • 3 – Тома Лемар (Франция)
  • 3 – Жоэль Рока (Испания)
  • 2 – Арнау Мартинес (Испания)
  • 1 – Витор Рейс (Бразилия)
  • 1 – Аксель Витсель (Бельгия)
  • 1 – Фран Бельтран (Испания)
  • 1 – Уго Ринкон (Испания)
  • 1 – Клаудио Эчеверри (Аргентина)

Ванат также стал вторым после Артема Довбика представителем Украины, ставшим лучшим бомбардиром Жироны в одном сезоне Ла Лиги:

  • 2023/24 – Артем Довбик, 24 гола
  • 2025/26 – Владислав Ванат, 9 голов
якби не травма Ваната, Жирона 100% не вилетіла би. багато дуже важливих голів забивав
Продали Довбика і просрали все 
