Испания24 мая 2026, 00:34 | Обновлено 24 мая 2026, 00:51
Ванат и Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в сезоне
Вспомним всех авторов забитых мячей в составе каталонцев в сезоне 2025/26 в чемпионате Испании
Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков стали лучшими бомбардирами Жироны в испанской Ла Лиге в сезоне 2025/26.
В активе Ваната 9 забитых мячей, у Цыганкова – 6.
Бомбардиры Жироны в Ла Лиге в сезоне 2025/26
- 9 – Владислав Ванат (Украина)
- 6 – Виктор Цыганков (Украина)
- 5 – Аззедин Унаи (Марокко)
- 5 – Кристиан Стуани (Уругвай)
- 3 – Тома Лемар (Франция)
- 3 – Жоэль Рока (Испания)
- 2 – Арнау Мартинес (Испания)
- 1 – Витор Рейс (Бразилия)
- 1 – Аксель Витсель (Бельгия)
- 1 – Фран Бельтран (Испания)
- 1 – Уго Ринкон (Испания)
- 1 – Клаудио Эчеверри (Аргентина)
Ванат также стал вторым после Артема Довбика представителем Украины, ставшим лучшим бомбардиром Жироны в одном сезоне Ла Лиги:
- 2023/24 – Артем Довбик, 24 гола
- 2025/26 – Владислав Ванат, 9 голов
Комментарии 2
якби не травма Ваната, Жирона 100% не вилетіла би. багато дуже важливих голів забивав
Продали Довбика і просрали все
