В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Фулхэм



Совершенно неплохие результаты в текущем сезоне демонстрируют «дачники». За 37 поединков Премьер-лиги команда Марко Силвы завоевала 49 очков, благодаря которым пока находится на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны Лиги конференций на данный момент составляет 3 очка, поэтому шансы клуба на еврокубки действительно очень призрачны.



В национальном кубке «Фулхэм» обыграл «Мидлсбро» и «Сток Сити», но на стадии 1/8 финала с минимальным счетом уступил «Саутгемптону».



Ньюкасл



А вот «чайки», учитывая летние расходы, находятся не в самом лучшем положении. После 37 матчей чемпионата Англии на балансе сорок есть 49 баллов, что пока позволяют им находиться на 11-й строчке общего зачета. Как и в ситуации «Фулхэма», расстояние от зоны Лиги конференций на данный момент составляет 3 очка. В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв будущему победителю – «Манчестер Сити».



На международной арене англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где они разгромно уступили «Барселоне» (8:3 по сумме 2-х матчей).



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок клуб одержал 3 победы, а еще дважды торжествовал «Фулхэм».



Интересный факты

В последних 6-х играх «Фулхэм» победил только 1 раз.

В предыдущих 8 матчах «Ньюкасл» проиграл 5 раз.

За последние 23 игры «Ньюкасл» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.