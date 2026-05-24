24 мая 2026, 00:23 | Обновлено 24 мая 2026, 00:29
Фулхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Совершенно неплохие результаты в текущем сезоне демонстрируют «дачники». За 37 поединков Премьер-лиги команда Марко Силвы завоевала 49 очков, благодаря которым пока находится на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны Лиги конференций на данный момент составляет 3 очка, поэтому шансы клуба на еврокубки действительно очень призрачны.

В национальном кубке «Фулхэм» обыграл «Мидлсбро» и «Сток Сити», но на стадии 1/8 финала с минимальным счетом уступил «Саутгемптону».

А вот «чайки», учитывая летние расходы, находятся не в самом лучшем положении. После 37 матчей чемпионата Англии на балансе сорок есть 49 баллов, что пока позволяют им находиться на 11-й строчке общего зачета. Как и в ситуации «Фулхэма», расстояние от зоны Лиги конференций на данный момент составляет 3 очка. В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв будущему победителю – «Манчестер Сити».

На международной арене англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где они разгромно уступили «Барселоне» (8:3 по сумме 2-х матчей).

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок клуб одержал 3 победы, а еще дважды торжествовал «Фулхэм».

Интересный факты

  • В последних 6-х играх «Фулхэм» победил только 1 раз.
  • В предыдущих 8 матчах «Ньюкасл» проиграл 5 раз.
  • За последние 23 игры «Ньюкасл» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

