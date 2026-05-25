Англия25 мая 2026, 10:23 | Обновлено 25 мая 2026, 11:24
Фулхэм – Ньюкасл – 2:0. Пушка в девятку. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги
24 мая «Фулхэм» обыграл «Ньюкасл» в заключительном 38-м туре Английской Премьер-лиги.
«Дачники» на своем поле «Крейвен Коттедж» забили дважды и на позитивной ноте завершили сезон.
В турнирной таблице «Фулхэм» финишировал 11-м (52 очка), «Ньюкасл» расположился ниже – 12-е место и 49 баллов.
Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая
«Фулхэм» – «Ньюкасл» – 2:0
Голы: Дион, 20, Керни, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Фулхэм).
