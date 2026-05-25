  4. Фулхэм – Ньюкасл – 2:0. Пушка в девятку. Видео голов, обзор матча
24.05.2026 18:00 – FT 2 : 0
25 мая 2026, 10:23 | Обновлено 25 мая 2026, 11:24
Фулхэм – Ньюкасл – 2:0. Пушка в девятку. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая «Фулхэм» обыграл «Ньюкасл» в заключительном 38-м туре Английской Премьер-лиги.

«Дачники» на своем поле «Крейвен Коттедж» забили дважды и на позитивной ноте завершили сезон.

В турнирной таблице «Фулхэм» финишировал 11-м (52 очка), «Ньюкасл» расположился ниже – 12-е место и 49 баллов.

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Фулхэм» – «Ньюкасл» – 2:0

Голы: Дион, 20, Керни, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Исса Диоп (Фулхэм).
Андрей Витренко
