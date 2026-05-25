24 мая «Фулхэм» обыграл «Ньюкасл» в заключительном 38-м туре Английской Премьер-лиги.

«Дачники» на своем поле «Крейвен Коттедж» забили дважды и на позитивной ноте завершили сезон.

В турнирной таблице «Фулхэм» финишировал 11-м (52 очка), «Ньюкасл» расположился ниже – 12-е место и 49 баллов.

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая

«Фулхэм» – «Ньюкасл» – 2:0

Голы: Дион, 20, Керни, 80

